Блогер Даня Милохин дебютирует в MMA 16 февраля

Известный российский блогер Даня Милохин собирается провести свой дебютный поединок по правилам смешанных единоборств 16 февраля 2024 года в Дубае (ОАЭ). Об этом Милохин сообщил в своих социальных сетях.

«Ребята, объявляю! 16 февраля в Дубае пройдет мой первый бой с дубайским местным блогером. Я вам дам потом ссылочки, все дела. Там будет крутая трансляция, крутая съемка. Думаю, переживать будете. 100%. Я уже переживаю, чуваки, честно. Ещё месяц остался, а я всё равно переживаю. А как я там буду переживать, я даже не знаю», — заявил Милохин.

Напомним, осенью 2023 года Даня Милохин признался в том, что он начал заниматься MMA. В середине декабря его тренер Зорик Степанян рассказал, что блогер дебютирует в боях в начале 2024 года.