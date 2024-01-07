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Тренер Магомедалиев: не сомневаюсь, что Александр Емельяненко принял ислам

Тренер Магомедалиев: не сомневаюсь, что Александр Емельяненко принял ислам
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Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев отреагировал на новость о том, что известный российский боец ММА Александр Емельяненко посетил могилу пророка Мухаммеда в Медине (Саудовская Аравия).

«Я очень рад за Александра, за этого великого бойца. Не из-за того, что он принял ислам. Это понятно, что он ислам принял, приятное ощущение. Я счастлив, что у этого человека всё хорошо, и он отошел от этой алкоголя. Я не сомневаюсь, что он принял ислам. Так не бывает, что он в Медину на хадж поехал, не принимая ислам. Туда сто процентов все мусульмане ездят. Там по-другому не может быть», – приводит слова тренера Sport24.

Ранее Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в социальной сети видео из поездки в Медину (Саудовская Аравия), где посетил мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда.

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