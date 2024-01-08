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Чарльз Оливейра и Арман Царукян проведут поединок на UFC 300

Чарльз Оливейра и Арман Царукян проведут поединок на UFC 300
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Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра проведёт поединок с российско-армянским бойцом смешанных единоборств Арманом Царукяном в рамках турнира UFC 300. Об этом сообщил глава организации Дана Уайт в социальных сетях.

Бойцы проведут трёхраундовый поединок. Победитель — встретится с чемпионом лёгкого веса, представителем России Исламом Махачевым. Данный бой запланирован на лето, добавил Уайт.

UFC 300 пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе (США).

Напомним, профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21-3. Свой последний поединок российский боец провел 3 декабря этого года. Его соперником стал Бенеил Дариуш. Российский боец армянского происхождения нокаутировал американского спортсмена в первом раунде.

У Чарльза Оливейры был назначен титульный бой с Исламом Махачевым на UFC 294, однако ему пришлось сняться с него в связи с полученной травмой.

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