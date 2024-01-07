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Поединок с участием Махачева стал боем года по версии MMAJunkie

Поединок с участием Махачева стал боем года по версии MMAJunkie
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Статусный американский бойцовский портал MMAJunkie выбрал лучший бой по итогам 2023 года.

Поединком года по версии издания стала первая победа чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева над обладателем титула UFC в полулёгком дивизионе Александром Волкановски из Австралии. Их встреча состоялась 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Ислам одолел своего соперника единогласным решением судей.

Отметим, что позже Махачев и Волкановски провели реванш. Это произошло 21 октября 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Во втором поединке конкуренции не наблюдалось. Ислам сумел нокаутировать Александра в первом же раунде. После победы Махачев стал лидером в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

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