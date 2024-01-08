Тилл разместил фото спарринга со Стриклендом

Британец Даррен Тилл, экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором показал фотографию спарринга с Шоном Стриклендом.

«Напоминание о том дне, когда я на протяжении 12 раундов избивал Шона Стрикленда в боксёрском зале. Я всегда был топовым ударником, что здесь ещё можно сказать?» — подписал фото Тилл.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в декабре 2022 года, Даррен встречался с представителем Южной Африки Дрикусом дю Плесси. Тилл проиграл в третьем раунде, попавшись на удушающий приём соперника. В общей сложности за время профессиональной карьеры британец принял участие в 24 поединках, в которых одержал 18 побед и потерпел пять поражений. Ещё один бой с его участием завершился вничью.