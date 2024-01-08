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Тим Цзю ответил на вызов непобеждённого американца

Тим Цзю ответил на вызов непобеждённого американца
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Действующий чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю ответил на вызов непобеждённого американского нокаутёра Вёрджила Ортиса (20-0, 20 KO), ранее заявившего, что австралиец должен стать его следующим соперником.

«Эй, Вёрджил Ортис, добро пожаловать в клуб. Я всегда за современную классику», — написал Цзю в соцсети X (ранее Twitter).

Вёрджилу Ортису 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и имеет в своём активе досрочные победы над экс-чемпионом и соотечественником Морисом Хукером, а также над литовцем Эгисом Каваляускасом.

Цзю в своём последнем бою, состоявшемся в октябре, единогласным решением победил временного чемпиона WBC, американца Брайана Мендосу. Ожидается, что свой следующий поединок Тим проведёт в марте.

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