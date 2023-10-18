Опять не Чарло? Кажется, Тим Цзю никогда не дотянется до великого американца

В минувшие выходные в Австралии состоялся турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера старший сын легендарного Кости Цзю – Тим Цзю – провёл свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Тим единогласным решением судей победил временного чемпиона по версии WBC Брайана Мендосу, а после поединка в очередной раз бросил вызов Джермеллу Чарло.

Сага с поединком Чарло и Цзю тянется уже почти полтора года. О бое объявили ещё позапрошлым летом, а состояться он должен был в начале 2023 года. Но абсолютный чемпион мира сломал руку и выбыл на неопределённый срок. За время его отсутствия Тим завоевал временный пояс WBO и провёл его успешную защиту. Казалось, что Чарло просто некуда деваться, кроме как провести защиту своих поясов против Тима. Но Джермелл не смог отказаться от заманчивого предложения подняться на две категории и провести бой с Саулем Альваресом. В WBO лишили за это Чарло пояса организации, и Цзю стал чемпионом без боя.

Похоже, Чарло не собирается возвращаться в первый средний вес и защищать оставшиеся три пояса. После поединка с Канело, в котором мексиканец его деклассировал, Джермелл бросил вызов одному из лучших боксёров современности – Теренсу Кроуфорду. Чарло почувствовал, что такое денежные бои и в чём их прелесть, и теперь рядовые защиты поясов ему неинтересны. Более того, IBF назначил Чарло защиту против россиянина Бахрама Муртазалиева, то есть, даже если Джермелл вернётся в первый средний вес, он должен будет подраться именно с Бахрамом, а не с Тимом.

Что же в таком случае делать Цзю? Здесь множество вариантов как в лимите первого среднего веса, так и за пределами этой весовой. Начнём всё же с дивизиона Цзю. Топовые боксёры Эриксон Лубин и Хесус Рамос провели бой в карде поединка Чарло – Альварес, и Лубин одержал довольно спорную победу судейским решением. Но победа есть победа, и Лубин – один из главных претендентов на бой с Цзю, если убрать Чарло за скобки: американец находится в топе первого среднего веса по всем версиям.

Тимофей Цзю Фото: Brendon Thorne/Getty Images

Если брать во внимание только версию WBO, основным титулом которой владеет Цзю, то там на первой строчке рейтинга идёт британец Джош Келли. В СМИ сталкивали боксёров ещё летом, но бой так и не состоялся, а на данный момент Келли получил бой с Рорком Кнэппом. Второй номер рейтинга Ксандер Зайас хоть и талантлив, но слишком юн, чтобы выходить на поединок с Цзю, а Чарльз Конуэлл простаивает уже год, и вряд ли команда Цзю захочет бой именно с ним.

Интересно было бы посмотреть на поединок Цзю с Исраилом Мадримовым (первый номер рейтинга WBA. — Прим. «Чемпионата») или с Магомедом Курбановым, но, вероятнее, мы увидим бой Мадримов — Курбанов быстрее, чем поединок кого-либо из них с Цзю.

Возможно, команда Цзю последует примеру Чарло и взглянет в сторону более выгодных в плане имиджа и финансов боёв в других весовых категориях. Здесь на ум приходят всё те же Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс, которые, по всей видимости, будут проводить реванш, или же Канело. Но как показал бой Альвареса с Чарло, подниматься в весовую категорию к мексиканцу – затея крайне неудачная.

Конечно, для Цзю самый идеальный вариант – поединок с Чарло. Это шанс стать абсолютным чемпионом мира, а вместе с этим повысить свои котировки на рынке профессионального бокса и за пределами первого среднего веса. Тогда и о Кроуфорде можно будет говорить, и о Канело. Но всё упирается в бой с Джермеллом, и именно этот вариант Тим считает для себя приоритетным.