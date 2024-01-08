Андре Уорд объяснил, почему тяжело определить уровень Канело и Головкина

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд высказался о действующем абсолютном чемпионе во втором среднем дивизионе (до 76,2 кг) мексиканце Сауле Альваресе.

«Канело многое сделал для бокса. У него немало заслуг, и за его спиной стоит целая страна, а его рыночная привлекательность не имеет себе равных. Он действительно хороший боец. Единственная проблема Канело заключается в том, что из-за его ценности он способен продать поединок с любым, у него нет мотивации выбирать элитных бойцов и рисковать своим статусом.

Он не был последователен с боями против лучших, и я просто не знаю, насколько он хорош. То же касается и Головкина. На определённом уровне становится понятно, что парень способен драться, но насколько хорошо? Нужно два или три бойца, чтобы раскрыть в вас лучшее», — приводит слова Уорда ProBox TV.