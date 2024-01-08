«Дана Уайт его ненавидит?» Коста иронично высказался о бое Царукян – Оливейра

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста прокомментировал организацию претендентского поединка между легковесами Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой, который состоится на турнире UFC 300.

«Оливейра – аутсайдер в бою с Царукяном? Лол, Дана Уайт ненавидит этого парня? Возможно. В противном случае это были очень плохие переговоры», – написал Коста в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 289 в июне Оливейра остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша, закрыв досрочное поражение от действующего чемпиона, россиянина Ислама Махачева. Царукян в декабре на UFC on ESPN 52 также победил Дариуша.

Ранее тренер Царукяна оценил его шансы на победу в бою с Оливейрой.