Слащинин: у Бетербиева в руках динамит, он нокаутирует Смита

Чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе Тимур Слащинин высказался о поединке между чемпионом WBC, WBO, IBF в полутяжёлом весе россиянином Артуром Бетербиевым (19-0, КО 19) и британцем Каллумом Смитом (29-1, КО 21).

«Не скажу ничего удивительного — Артур Бетербиев одержит победу нокаутом, у этого парня в руках динамит, Смит не сможет ничего с этим сделать. Хоть для меня в этом поединке нет никакой интриги, но я в любом случае посмотрю прямую трансляцию, чтобы порадоваться за нашего соотечественника, который выступает на самом высоком уровне, несмотря на обстоятельства», — сказал Слащинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Бетербиевым и Смитом пройдёт 14 января в Монреале (Канада).

Бетербиев высказался о своей статистике досрочных побед: