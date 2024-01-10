«Суровые лакские горы». Завуров показал, как ходил в поход с Махачевым

39-летний ветеран Шамиль Завуров разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с поклонниками новыми фотографиями. Завуров показал, как ходил в поход вместе с чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Исламом Махачевым.

«Суровые лакские горы», — подписал фотографию Завуров.

Напомним, ранее Махачев составил список боёв, в которых хотел бы принять участие в ближайшем будущем. В первом поединке Ислам желал бы сразиться с американцем Джастином Гэтжи. Затем россиянин хотел бы встретиться с победителем поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. На счету Ислама 26 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 25 побед и потерпел одно поражение.