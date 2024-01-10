Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Леннокс Льюис высказался о поражении Уайлдера в бою с Паркером

Леннокс Льюис высказался о поражении Уайлдера в бою с Паркером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис прокомментировал поражение звёздного американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

Напомним, встреча бойцов состоялась в конце декабря в Саудовской Аравии, Паркер победил единогласным решением.

«Мне показалось, что Уайлдер даже не настроился на бой. Я не знаю, о чём он думал. Ему заплатили, но он не был готов. Он был готов и к победе, и к поражению.

Попытка боксировать на данном этапе [карьеры] — это психологический момент. Есть вещи, которым вы должны научиться на пути к вершине. Но когда вы нокаутируете всех, то не пытаетесь учиться. Ему нужно найти кого-нибудь, кто сделает мощные удары летальными, будь то апперкот или поставленный хук. Нужно удивлять соперников», — приводит слова Льюиса The Ring.

Материалы по теме
«Не знаю, остался ли огонь». Самый страшный нокаутёр планеты — всё?
«Не знаю, остался ли огонь». Самый страшный нокаутёр планеты — всё?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android