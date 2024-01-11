Стерлинг заявил, что больше не вернётся в легчайший вес UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг, готовящийся дебютировать в полулёгком весе (до 65 кг), заявил, что уже не вернётся в родной дивизион.

«С легчайшим весом покончено. В последний раз я даже не хотел драться. Так или иначе, а больше я не буду поднимать этот вопрос, поскольку люди утверждают, что я оправдываюсь. Однако это факты, с легчайшим весом покончено.

Я рад возвращению. У меня начинается новая жизнь, у меня будут новые силы в полулёгком дивизионе. И я волнуюсь, потому что привык быть большим парнем, хоть я и не становился слишком большим после весосгонки в легчайший вес. Мне хотелось бы узнать, на что я способен в полулёгком дивизионе, я намерен потрясти мир», — сказал Стерлинг в интервью MMAJunkie.