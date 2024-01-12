Артур Бетербиев – Каллум Смит: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) состоится статусный турнир, в главном бою которого сразятся представитель Российской Федерации Артур Бетербиев и спортсмен из Великобритании Каллум Смит. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Бетербиеву.

Официальной трансляции поединка на территории России не планируется. При этом бой Артура и Каллума будет освещать «Чемпионат». Кроме того, «Чемпионат» осветит и другие события спортивного шоу. Начала противостояния между россиянином и британцем стоит ожидать не ранее 4:00 по московскому времени.

Бетербиев за время профессиональной карьеры провёл 19 боёв, в которых одержал 19 побед. На счету Смита 29 побед при единственном поражении.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?