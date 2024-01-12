Хирн прояснил условия для отмены боя Бетербиева и Смита после допинг-пробы россиянина

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Каллума Смита, заявил, что поединок его клиента с россиянином Артуром Бетербиевым может быть отменён только в единственном случае – если допинг-проба какого-то спортсмена покажет положительный результат. Ранее результаты допинг-тестирования россиянина Бетербиева оказались «нетипичными». При этом это нельзя считать нарушением, но ситуация потребует дополнительного обследования.

Ранее Хирн заявил, что их сторона связывалась со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) для консультаций.

«В любом случае это (допинг-проба Бетербиева. – Прим. «Чемпионата») не повлияет на бой. Знаете, по контракту поединок мог бы быть отменён только в случае неблагоприятного решения», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Бетербиев и Смит сразятся в ночь на 14 января мск.