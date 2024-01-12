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Смит впервые высказался о «нетипичном» результате допинг-пробы Бетербиева перед боем

Смит впервые высказался о «нетипичном» результате допинг-пробы Бетербиева перед боем
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Британский боксёр Каллум Смит сделал первое заявление касательно результата допинг-пробы россиянина Артура Бетербиева перед их боем. Напомним, данные оказались «нетипичными», что не является нарушением, но требует дополнительного обследования.

«Кажется, речь о двух разных пробах – в одной были найдены следы анаболических стероидов, в другой – повышенный уровень гормона роста. Но я не уверен на сто процентов. В настоящий момент нельзя говорить, что проба оказалась провальной. Бой состоится, и это самое главное. Я здесь, чтобы стать чемпионом, независимо от обстоятельств. Я не учёный, я боец. Я пришёл сюда, чтобы победить, забрать пояса и вернуться домой», – сказал Смит на канале Boxing News в YouTube.

Бой Бетербиева и Смита пройдёт в ночь на 14 января мск.

Бетербиев — о подготовке к бою со Смитом:

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