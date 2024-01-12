Шон О'Мэлли рассказал, что может сразиться с Илией Топурией

Американский чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли назвал условия, при которых встретиться с непобеждённым испанским бойцом смешанных единоборств Илией Топурией.

«Если он выйдет и побьёт Волкановски, а я выйду и побью Марлона Веру, то я сражусь с Илией. Согласны вы, ребята, с этим, или нет, но я вижу это совершенно ясно. И так думает UFC – я уже потенциально большая звезда.

Если Топурия думает, что это лёгкий бой, почему бы ему не сразиться с парнем, который обладает большим именем, который знает, как говорить, и которого легко победить?», — сказал О'Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, бой Александра Волкановски и Илии Топурии за звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории станет главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 298, который пройдёт в Анахайме (США) 17 февраля. Противостояние О'Мэлли и Веры возглавит турнир UFC 299, который состоится в первом квартале 2024 года.