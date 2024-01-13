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«Это нелепо и гадко». Арум раскритиковал Хирна за слова про допинг-пробу Бетербиева

«Это нелепо и гадко». Арум раскритиковал Хирна за слова про допинг-пробу Бетербиева
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Известный промоутер Боб Арум раскритиковал коллегу по профессии Эдди Хирна за слова о допинг-пробе представителя Российской Федерации Артура Бетербиева.

«То, что он пытается сейчас сделать — нелепо и гадко. У тебя есть вопросы? Ну так позвони (боссу ВАДА) Маргарет Гудман — она даст тебе все ответы. Речь идёт о настолько незначительных показателях, что они явно попали в организм Бетербиева случайно. Именно поэтому проводится не один тест. Именно поэтому бойцов тестируют постоянно. Только так можно убедиться, что ничего запрещённого в их организме нет.

Бокс и так постоянно находится под огнём критики. Зачем создавать проблемы там, где их нет? Эдди должно быть стыдно за свои действия», – сказал Боб Арум в интервью ProBox TV.

Отметим, что ранее Хирн заявил, что результат допинг-теста Бетербиева перед боем со Смитом вызывал беспокойство и для этого промоутер связался со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Напомним, в ночь с 13 на 14 января мск в Квебеке (Канада) пройдёт боксёрский турнир, в главном бою которого сразится Бетербиев со спортсменом из Великобритании Каллумом Смитом. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат россиянину.

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