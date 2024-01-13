Артур Бетербиев — Каллум Смит: обозлённый российский чемпион расправится с британцем? LIVE

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) на арене «Videotron Centre» пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии вечера непобеждённый российский нокаутёр с канадским паспортом Артур Бетербиев сойдётся с очередным претендентом, британцем Каллумом Смитом. 33-летний боксёр попытается отобрать чемпионские пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Бетербиеву. Профессиональный рекорд Артура 19-0, он завершил все бои досрочно, у Смита 29 побед при одном поражении.
Также в карде турнира пройдёт поединок ещё одного боксёра из России — Имама Хатаева. Он сойдётся с Родольфо Гомесом-младшим.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.
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🚨 Слабые стороны Бетербиева
Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о слабых сторонах россиянина Артура Бетербиева перед боем с британцем Каллумом Смитом.
«Травмы и возраст – слабые стороны Бетербиева. Он даже был вынужден отложить бой против Смита из-за этих причин. В предыдущем бою против Энтони Ярда Бетербиев начал показывать знаки, что ему можно причинить боль. Но Артур всё ещё представляет огромную опасность. Тем не менее я верю, что Каллум Смит победит», – сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.
🤔 Тренер Смита готов к победе по очкам
Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер британского полутяжеловеса Каллума Смита, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с россиянином Артуром Бетербиевым.
«Бетербиев последователен в том, что делает. У него всё выверено — он не выбрасывает лишних ударов и не делает лишних движений. И он находится перед соперником от начала и до конца поединка. Так что мы должны быть готовы ко всему.
Победит ли Каллум нокаутом? Скажу лишь то, что мы победим. И мне плевать, как мы это сделаем. Если мы победим досрочно, то это будет здорово. Однако если этого не произойдёт и мы выиграем по очкам, будет ещё лучше», — сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Где смотреть бой Артур Бетербиев – Каллум Смит
В России показывать турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
👑 Бетербиев жёстко раскритиковал Бивола
Бетербиев заявил, что поединок с соотечественником Дмитрием Биволом не состоялся до сих пор по вине последнего.
«Бой Бетербиев — Бивол откладывается не из-за этого (боя Бивола и Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Когда состоится бой Артур Бетербиев – Каллум Смит
Турнир с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит состоится в ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада). Старт запланирован на 04:00 по московскому времени.
❗️ На этот раз подготовка прошла без форс-мажоров
Артур Бетербиев поделился подробностями своей подготовки к поединку с Каллумом Смитом.
«Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит
- Артур Бетербиев – Каллум Смит;
- Джейсон Молони – Сауль Санчес;
- Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;
- Имам Хатаев – Родольфо Гомес мл.;
- Лейла Бодуэн – Элизабет Чавез;
- Кристофер Герреро – Серхио Гарсия;
- Мехмет Унал – Драган Лепей;
- Морено Фендеро – Виктор Хьюго Флорес.