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Артур Бетербиев — Каллум Смит, дата и время боя, когда начало, онлайн-трансляция Бетербиев — Смит, лайв, прямой эфир

Артур Бетербиев — Каллум Смит: обозлённый российский чемпион расправится с британцем? LIVE
Сергей Сорокин
Артур Бетербиев — Каллум Смит
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Артуру пришлось помучиться с допинг-тестами, но теперь он готов оформить очередной нокаут.

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) на арене «Videotron Centre» пройдёт большой боксёрский вечер. В главном событии вечера непобеждённый российский нокаутёр с канадским паспортом Артур Бетербиев сойдётся с очередным претендентом, британцем Каллумом Смитом. 33-летний боксёр попытается отобрать чемпионские пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC, IBF и WBO, которые принадлежат Бетербиеву. Профессиональный рекорд Артура 19-0, он завершил все бои досрочно, у Смита 29 побед при одном поражении.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев - Каллум Смит
14 января 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Каллум Смит

Также в карде турнира пройдёт поединок ещё одного боксёра из России — Имама Хатаева. Он сойдётся с Родольфо Гомесом-младшим.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Имам Хатаев - Родольфо Гомес
14 января 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Имам Хатаев
Не началось
Родольфо Гомес

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.

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Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев
Нокаут на миллион. Сколько зарабатывает Артур Бетербиев

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Где смотреть бой Артур Бетербиев – Каллум Смит Когда состоится бой Артур Бетербиев – Каллум Смит Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит
Live Сергей Сорокин

🚨 Слабые стороны Бетербиева

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о слабых сторонах россиянина Артура Бетербиева перед боем с британцем Каллумом Смитом.

«Травмы и возраст – слабые стороны Бетербиева. Он даже был вынужден отложить бой против Смита из-за этих причин. В предыдущем бою против Энтони Ярда Бетербиев начал показывать знаки, что ему можно причинить боль. Но Артур всё ещё представляет огромную опасность. Тем не менее я верю, что Каллум Смит победит», – сказал Хирн в интервью Matchroom Boxing.

09:02 Сергей Сорокин

🤔 Тренер Смита готов к победе по очкам

Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер британского полутяжеловеса Каллума Смита, высказался о предстоящем поединке своего подопечного с россиянином Артуром Бетербиевым.

«Бетербиев последователен в том, что делает. У него всё выверено — он не выбрасывает лишних ударов и не делает лишних движений. И он находится перед соперником от начала и до конца поединка. Так что мы должны быть готовы ко всему.

Победит ли Каллум нокаутом? Скажу лишь то, что мы победим. И мне плевать, как мы это сделаем. Если мы победим досрочно, то это будет здорово. Однако если этого не произойдёт и мы выиграем по очкам, будет ещё лучше», — сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

09:02 Сергей Сорокин

Где смотреть бой Артур Бетербиев – Каллум Смит

В России показывать турнир с главным боем Артур Бетербиев — Каллум Смит не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

09:01 Сергей Сорокин

👑 Бетербиев жёстко раскритиковал Бивола

Бетербиев заявил, что поединок с соотечественником Дмитрием Биволом не состоялся до сих пор по вине последнего.

«Бой Бетербиев — Бивол откладывается не из-за этого (боя Бивола и Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

09:01 Сергей Сорокин

Когда состоится бой Артур Бетербиев – Каллум Смит

Турнир с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит состоится в ночь с 13 на 14 января на арене «Videotron Centre» в Квебек-Сити (Канада). Старт запланирован на 04:00 по московскому времени.

09:01 Сергей Сорокин

❗️ На этот раз подготовка прошла без форс-мажоров

Артур Бетербиев поделился подробностями своей подготовки к поединку с Каллумом Смитом.

«Подготовка идёт своим ходом, всё нормально. Вхожу в нужные кондиции, всё идёт по плану», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

09:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира с главным боем Артур Бетербиев – Каллум Смит

  • Артур Бетербиев – Каллум Смит;
  • Джейсон Молони – Сауль Санчес;
  • Кристиан Мбилли – Рохан Мердок;
  • Имам Хатаев – Родольфо Гомес мл.;
  • Лейла Бодуэн – Элизабет Чавез;
  • Кристофер Герреро – Серхио Гарсия;
  • Мехмет Унал – Драган Лепей;
  • Морено Фендеро – Виктор Хьюго Флорес.
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