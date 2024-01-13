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Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста: во сколько бой, где смотреть прямую трансляцию

Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста: во сколько бой, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 13 на 14 января мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В одном из поединков предварительного карда встретятся боец из Беларуси Андрей Орловский и представитель США Вальдо Кортес-Акоста.

В России мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец». Также вы можете воспользоваться платной видеоплатформой UFC Fight Pass. «Чемпионат» тоже будет вести онлайн-трансляцию турнира. Ожидается, что бой Орловского и Кортес-Акосты начнётся примерно в 2:30 мск.

Последний раз Орловский выступал в июне 2023 года. Тогда в рамках предварительного карда турнира FC Vegas 74 представитель Беларуси встретился с американцем Дон'Тэйлом Мэйсом. Бой продлился два раунда и завершился победой американца нокаутом во втором раунде. Таким образом, Орловский потерпел 22-е поражение в карьере. Также на его счету 34 победы.

Кортес-Акосте 32 года. Его профессиональный рекорд состоит из 13 побед и одного поражения. В последнем поединке он оказался сильнее Лукаша Бжеского.

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