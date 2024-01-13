UFC Vegas 84: Анкалаев прервёт серию неудачных боёв и разберётся с Уокером. LIVE

В ночь на 14 января на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Vegas 84. Это первый ивент промоушена в 2024 году. Главным событием вечера станет реванш топовых полутяжеловесов Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера. Россиянин занимает третье место в рейтинге, его соперник — седьмое. Их первый бой, прошедший на UFC 294 в Абу-Даби, был признан несостоявшимся.

Также на этом турнире очередной бой проведёт ветеран промоушена и бывший чемпион в тяжёлом весе Андрей Орловский. Его соперником станет Вальдо Кортес-Акоста.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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