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UFC Vegas 84, Магомед Анкалаев — Джонни Уокер, реванш, дата и время турнира, онлайн-трансляция, где смотреть, лайв

UFC Vegas 84: Анкалаев прервёт серию неудачных боёв и разберётся с Уокером. LIVE
Яхья Гасанов
Магомед Анкалаев — Джонни Уокер
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Россиянин настроен вновь выйти на титульник.

В ночь на 14 января на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Vegas 84. Это первый ивент промоушена в 2024 году. Главным событием вечера станет реванш топовых полутяжеловесов Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера. Россиянин занимает третье место в рейтинге, его соперник — седьмое. Их первый бой, прошедший на UFC 294 в Абу-Даби, был признан несостоявшимся.

UFC 2024. UFC Fight Night 234, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев - Джонни Уокер
14 января 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Джонни Уокер

Также на этом турнире очередной бой проведёт ветеран промоушена и бывший чемпион в тяжёлом весе Андрей Орловский. Его соперником станет Вальдо Кортес-Акоста.

UFC 2024. UFC Fight Night 234, Лас-Вегас, США
Андрей Орловский - Вальдо Кортес-Акоста
14 января 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Андрей Орловский
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир UFC Vegas 84 Когда пройдёт турнир UFC Vegas 84 Полный кард турнира UFC Vegas 84
Live Яхья Гасанов

🙄Уокер собрался отомстить Анкалаеву

«Не могу дождаться, когда побью Анкалаева и заставлю заплатить. Это своего рода реванш для меня. Это будет моя маленькая месть за его незаконный удар в Абу-Даби. Ты не можешь случайно ударить соперника коленом в лицо. Поэтому я доберусь до него. Я отомщу Анкалаеву», – сказал Джонни Уокер в интервью The Schmo.

10:05 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Vegas 84

Посмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 84 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:04 Яхья Гасанов

😎На турнире также пройдёт бой ветерана Андрея Орловского

Бывший чемпион UFC встретится с Вальдо Кортесом-Акостой, который в своё время пришёл в ММА из… бейсбола. Вальдо уже накопил в UFC три победы и потерпел одно поражение, а Орловский идёт после проигрыша Донтэйлу Мэйсу и намерен вернуться на победную тропу.

10:03 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC Vegas 84

Турнир UFC Vegas 84 состоится в Лас-Вегасе (США) на арене «Apex» в ночь с 13 на 14 января. Предварительный кард стартует в 00:00 по московскому времени, основной – в 03:00 мск.

10:02 Яхья Гасанов

😒 Первый бой Анкалаева с Уокером на UFC 294 завершился очень странно

Россиянин начал бой активнее, но нелегальный удар коленом всё испортил. Причём Уокер был готов продолжать бой, но ляпнул врачу, что находится в пустыне, что по сути правда, ведь турнир проходил в Абу-Даби. Доктор не понял юмора и снял бразильца с боя. В итоге случился No Contest и бойцам теперь выдали реванш.

10:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Vegas 84

Основной кард:

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер;
Джим Миллер — Габриэль Бенитес;
Рики Симон — Марио Баутиста;
Филипп Хоуз — Бруно Феррейра;
Андрей Орловский — Вальдо Кортес-Акоста.

Предварительный кард:

Мэттью Семелсбергер — Престон Парсонс;
Маркус МакГи — Гастон Боланьос;
Фарид Башарат — Тэйлор Лапилус;
Уэстин Уилсон — Джин Силва;
Николас Мотта — Том Нолан;
Джошуа Ван — Фелипе Бунес.

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