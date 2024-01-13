Арум: Бетербиеву 39 лет, но у него тело молодого парня

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева (19-0, 19 KO), высказался о спортивном долголетии россиянина. Напомним, в январе Бетербиеву исполнится 39 лет.

«Возраст не имеет значения для Бетербиева. Если вам 39 лет, и вы провели 40-50 боёв, тогда имеет. А если у вас за плечами 19 боёв, то у вас тело молодого парня. Износ организма существует. [Джордж] Форман дрался после 45 лет, потому десять лет провёл вне боёв. Ситуация такая же, как и с машиной. У вас может быть старая машина, но если вы ею не пользуетесь, она прослужит дольше», — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, поединок Бетербиев – Смит состоится 14 января в Монреале (Канада). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.