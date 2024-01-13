Прямой эфир боя Бетербиев – Смит начнётся примерно в 7:00 мск

14 января в Монреале (Канада) состоится боксёрский турнир, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) встретится с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO).

Артуру Бетербиеву 38 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира. Предстоящий бой станет для него восьмым титульным поединком в карьере.

Каллуму Смиту 32 года. Боец является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а также победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). В августе 2022 Смит победил нокаутом в отборочном поединке и стал обязательным претендентом на титул WBC.

На территории России поединок официально показывать не будут. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Начало противостояния между Бетербиевым и Смитом состоится не ранее 7:00 мск.