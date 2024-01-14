Андрей Орловский проиграл американцу и потерпел третье поражение подряд в UFC

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В рамках основного карда представитель Беларуси Андрей Орловский встретился с американцем Вальдо Кортес-Акостой.

Бой продлился все три раунда и завершился победой американца единогласным решением судей.

На счету Орловского 34 победы и 23 поражения в смешанных единоборствах. Для него это третье поражение подряд в UFC.

В главном событии турнира бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проведёт реванш с бразильцем Джонни Уокером. Напомним, первый их бой состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби в октябре и был признан несостоявшимся после того, как россиянин нанёс непреднамеренный запрещённый удар коленом в голову.