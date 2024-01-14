«Дайте мне бой за пояс». Анкалаев прокомментировал досрочную победу над Уокером

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером. Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

После поединка российский боец прокомментировал свою победу. «Я готовился очень долго, просил реванша сразу. Я хочу биться за пояс. У меня 10 боёв подряд, дайте мне бой за пояс. Каждый, кто выходит против меня, пытается найти ко мне ключ. Но это не каждому даётся.

Когда я выхожу в клетку, начинаю охотиться. И у них не получается ничего. У меня к Джонни нет ничего личного, это наша работа. Получилось так, что предыдущий бой не состоялся. Мы закрыли этот вопрос здесь, всё», — сказал Магомед Анкалаев после боя.

Напомним, чемпионом полутяжёлого веса на данный момент является бразилец Алекс Перейра.