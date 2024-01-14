Все результаты турнира UFC Vegas 84 с главным боем Анкалаев — Уокер

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером и нокаутировал его.

Результаты турнира UFC Vegas 84:

Магомед Анкалаев победил Джонни Уокера нокаутом (Раунд 2, 2:42).

Джим Миллер победил Габриэля Бенитеса сабмишеном (Раунд 3, 3:25).

Марио Баутиста победил Рики Симона единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Брунно Феррейра победил Фила Хоуза нокаутом (Раунд 1, 4:55).

Вальдо Кортес-Акоста победил Андрея Орловского единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Престон Парсонс победил Мэттью Семельсбергера единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Маркус Макги победил Гастона Боланьоса техническим нокаутом (Раунд 2, 3:29).

Фарид Башарат победил Тейлора Лапилуса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Жан Силва победил Вестина Уилсона техническим нокаутом (Раунд 1, 4:12).

Николас Мотта победил Тома Нолана техническим нокаутом (Раунд 1, 1:03).

Джошуа Ван победил Фелипе Бунеса техническим нокаутом (Раунд 2, 4:31).