Анкалаев отправил Уокера «в пустыню»! На этот раз — по всем правилам

В США завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 84. В главном событии вечера в клетке сошлись два топовых полутяжеловеса: россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер.

Бойцы впервые разделили клетку на турнире UFC 294 несколько месяцев назад. Поединок стал одним из главных событий вечера, но, к разочарованию болельщиков, в том числе и российских, был признан несостоявшимся. В первом раунде Магомед владел инициативой, поддавливал Уокера, и в одном из моментов зажал соперника у сетки. Там же Анкалаев нанёс удар коленом в голову, в то время, как Джонни находился на трёх точках опоры. Правилами это запрещено, в поединок вмешался рефери, который приостановил поединок и дал бразильцу время на восстановление. Уокер не казался потрясённым, но после разговоров Джонни с врачём судья неожиданно для всех решил завершить поединок: по его мнению, бразилец не был готов продолжать бой. В шоке были все: и Джонни, который пытался наброситься на рефери, и Магомед Анкалаев, и даже Дана Уайт, который на пресс-конференции после турнира прояснил произошедшее.

«Врач спросил у Уокера, понимает ли он, где находится. Джонни ответил: «Я в пустыне». Он не был неправ! Произошла накладка из-за языкового барьера. Плюс неопытность врача сыграла роль. Это отстой, но такое случается. Мы проведём работу над ошибками», — сказал Дана Уайт.

Конечно, такой исход был разочарованием для Анкалаева. В своём предыдущем поединке он бился за вакантный титул чемпиона с Яном Блаховичем, и должен был завоевать пояс, но судьи внезапно признали бой ничейным, хотя даже сам Блахович был уверен, что проиграл этот поединок. Бой с Уокером должен был вернуть Магомеда в титульную гонку, но случилось то, что случилось: Джонни и его пустыня вновь отложили чемпионские амбиции россиянина.

Перед поединком на UFC Vegas 84 Магомед занимал третью строчку в рейтинге полутяжеловесов лиги. Впереди были только чемпион Алекс Перейра, бывший чемпион Джамал Хилл, восстанавливающийся после травмы, и Иржи Прохазка, который совсем недавно проиграл Перейре в бою за вакантный пояс. Победа над Уокером делала Анкалаева главным претендентом на титул, тем более, что Алекс Перейра не против провести бой против россиянина.

«Я слышал, многие люди говорили, что Анкалаев будет для меня очень сложным соперником, и мне это нравится. Если бы сегодня из всех соперников мне были доступны только двое — Хилл и Анкалаев — и мне пришлось бы выбирать, то Хилл оказался бы более приемлемым вариантом, безусловно. Я всегда думаю о победе. Конечно, нет никаких гарантий, что я выиграл бы, но бой с Хиллом был бы не таким рискованным. С Анкалаевым было бы куда труднее. Это хороший вызов для меня. Я согласен, что с ним мне было бы непросто, но я усердно тренируюсь. Я расту с каждой тренировкой. Уверен, у меня нашлась бы стратегия, как победить Анкалаева. Так что если бы я мог сам выбирать себе соперника, то выбрал бы Анкалаева, а не Хилла», — сказал Алекс Перейра.

Без разведки начали бойцы второй поединок: уже на первых секундах Анкалаев пошёл вперёд и зацепил Уокера справа, Джонни ответил бэкфистом и несколькими мидл-киками. Россиянин старался прессинговать соперника, бразилец же в основном работал вторым номером, отстреливаясь ногами с дистанции. Во второй половине раунда Магомед добавил лоу-кики, один из которых пришёлся в пах бразильцу. Рефери дал Уокеру паузу на восстановление, и в этот раз Джонни сумел продолжить поединок, а Анкалаев получил предупреждение от рефери.



Магомед продолжил напирать на бразильца во втором раунде. Анкалаев постоянно шёл вперёд, заходил на ближнюю дистанцию с помощью лоу-киков, после чего добавлял серии на руках, Уокер же был вынужден отступать. В одном из эпизодов Джонни решил зарубиться с Анкалаевым, и Магомед мощным правым боковым буквально срубил бразильца. Один жуткий добивающий удар успел нанести россиянин — и рефери остановил поединок, зафиксировав победу Анкалаева! Теперь — титульный бой?