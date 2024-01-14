Артур Бетербиев прокомментировал досрочную победу над Смитом

14 января в Монреале (Канада) проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) встретился с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO). Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде.

Россиянин прокомментировал исход боя. «Вы знаете, это снова произошло. Мой тренер и моя команда хорошо работали. Но не обошлось без удачи. Мы имели пару стратегий, а не одну, мы подготовились. Он дал мне хороший бой, остался сильным. И одна из стратегий сработала. Спасибо моему тренеру, я просто следую за ним», — сказал Бетербиев после боя.

Бетербиев за время профессиональной карьеры провёл 20 боёв, в которых одержал 20 побед, каждую из которых добыл нокаутом.