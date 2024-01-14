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Видео нокаута в бою Бетербиев — Смит и обзор поединка

Видео нокаута в бою Бетербиев — Смит и обзор поединка
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14 января в Монреале (Канада) проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) встретился с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO). Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде.

«Чемпионат» предлагает своим читателям посмотреть видеообзор данного поединка и сам нокаут.

Напомним, Артур Бетербиев по ходу седьмого раунда за несколько секунд дважды подряд отправил своего соперника в нокдаун, после чего угол британца выбросил полотенце. Эта победа стала для россиянина 20-й в профессиональной карьере в 20 боях. Каждый из поединков Бетербиева был им выигран нокаутом.

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