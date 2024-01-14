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Смит — о поражении от Бетербиева: сегодня победил тот, кто был сильнее

Смит — о поражении от Бетербиева: сегодня победил тот, кто был сильнее
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Британский боксёр Каллум Смит высказался о поражении от чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева. Он признал, что россиянин был лучше.

«У него был хороший ритм, хорошее давление, он не позволял мне найти свой ритм. Сегодня вечером победил тот, кто был сильнее. Он поймал меня хорошим ударом, так бывает. Честная игра, никаких оправданий. Он был лучше», — приводит слова Смита журналист Майкл Бенсон в своих социальных сетях.

Напомним, 14 января в Монреале (Канада) проходил боксёрский турнир, в главном бою которого чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев встретился с британцем Каллумом Смитом (29-1, 21 KO). Поединок завершился победой Бетербиева нокаутом в седьмом раунде.

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