Анкалаев объяснил, почему заслуживает титульного шанса больше, чем Джамал Хилл

Топовый российский боец MMA Магомед Анкалаев считает, что он заслуживает получить титульный бой UFC в полутяжёлом дивизионе больше, чем американец Джамал Хилл.

«Я думаю, что заслуживаю титульного шанса больше, чем Джамал Хилл, потому что у меня десять побед, шесть нокаутом. Сколько у Хилла всего боёв? Где-то восемь всего. Так что думаю, что я заслуживаю больше», – сказал Анкалаев на пресс-конференции UFC.

Отметим, что рекорд Хилла в смешанных единоборствах составляет 12-1. В январе 2023 года Джамал стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе, победив бразильца Гловера Тейшейру. Но американец так и не провёл ни одной защиты титула, так как получил травму и решил оставить свой пояс вакантным. Сейчас чемпионом UFC в дивизионе до 93 кг является бразилец Алекс Перейра.

Напомним, на счету Анкалаева в смешанных единоборствах 17 побед при одном поражении и ничьей. Сегодня на турнире UFC Fight Night 234 Магомед нокаутом во втором раунде победил бразильца Джонни Уокера.