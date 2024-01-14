Сергеев: ожидал от Смита большего. Бетербиев забрал все раунды

Победитель Гран-при Hardcore Boxing и чемпион России — 2023 Сергей Сергеев прокомментировал победу чемпиона WBC, IBF, WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом:

«Артур в этот вечер подтвердил, что он по праву является лучшим панчером и одним из лучших боксёров в мире. Честно, от Смита я ожидал большего. Думал, будет хоть немного интриги. Исходя из записок судей, пару раундов отдали Смиту. Но я считаю, что Артур забрал все раунды. Артур сегодня показал себя в отличной форме. Если сравнивать бой Артура с Ярдом и увиденное сегодня — это небо и земля. Теперь, после победы Артура, все с нетерпением ждут бой за абсолютного чемпиона между Бетербиевым и Биволом. Это будет самый ожидаемый бой в мире бокса. Также в этом карде прошёл бой моего товарища по сборной Имама Хатаева. Он уверенно обозначил свои намерения в этом весе», – заявил Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.