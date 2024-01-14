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Магомед Исмаилов сразится с Анатолием Токовым 9 марта

Магомед Исмаилов сразится с Анатолием Токовым 9 марта
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Бойцовский промоушен ACA официально объявил о поединке в среднем весе (до 84 кг) между россиянами Магомедом Исмаиловым (18-3-1) и Анатолием Токовым (31-3), который состоится 9 марта.

Анатолию Токову 33 года. Россиянин выступает как профессионал с 2009 года и восемь последних боёв провёл в американском промоушене Bellator. В своём крайнем выступлении на турнире Bellator 290 в феврале Токов проиграл единогласным решением американцу Джонни Эблину.

Магомеду Исмаилову 37 лет. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся в декабре 2022 года, Исмаилов победил единогласным решением соотечественника Александра Шлеменко, закрыв досрочное поражение от Владимира Минеева.

Примечательно, что бойцы уже встречались в 2013 году, и тогда Токов победил болевым приёмом (кимура).

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