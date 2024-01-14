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Аспиналл: являюсь большим поклонником Анкалаева

Аспиналл: являюсь большим поклонником Анкалаева
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл прокомментировал победу российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 14 января, на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США), и завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

«Я большой поклонник Анкалаева. Может ли он стать чемпионом? Да, однозначно. Никогда не думал о поединке с ним, говорю как зритель», – написал Аспиналл в социальных сетях.

Магомед Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. На счету россиянина 12 боёв, в 10 из которых он одержал победы. Единственное поражение в карьере потерпел от шотландца Пола Крейга.

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