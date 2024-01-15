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Олейник назвал самого неудобного соперника для Махачева

Олейник назвал самого неудобного соперника для Махачева
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Именитый российский ветеран MMA Алексей Олейник считает, что Арман Царукян является самым неудобным соперником для действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«На данный момент Царукян — самый неудобный соперник для Махачева. Гэтжи из-за недостаточного уровня борьбы не столь опасен для Ислама, который хорош в борьбе. Если он спокойно сделает свою работу и не будет играть ни в какие игры в стойке, то должен с ним справиться. Царукян же очень крепкий и неуступчивый, мощный и с хорошим кардио. Он достаточно неудобен для Махачева», — приводит слова Олейника Metaratings.

В смешанных единоборствах (ММА) на счету Махачева 25 побед и одно поражение. В последнем бою россиянин одолел Александра Волкановски.

Профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21-3. Свой последний поединок российский боец провёл 3 декабря этого года. Его соперником стал Бенеил Дариуш. Российский боец армянского происхождения нокаутировал американского спортсмена в первом раунде. После той победы Царукян поднялся на четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории UFC.

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