Анкалаев: готов договориться с Перейрой, что в бою с ним будет только кикбоксинг

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, рассказал о том, что он готов подраться с бразильцем Алексом Перейрой, используя только кикбоксинг.

«Алекс, я готов с тобой, как с Джонни, договориться о том, что я не буду использовать борьбу, только кикбоксинг. Я проверю твою челюсть на прочность. И предупреждаю: я бью гораздо сильнее, чем Адесанья. Буду готов встретиться в любое время и в любом месте», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Напомним, вчера, 14 января, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии мероприятия российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча, которая была проведена в октябре 2023 года, была признана несостоявшейся. Второй бой завершился победой Анкалаева – российский боец сумел нокаутировать Джонни во втором раунде.