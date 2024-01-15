Опубликован официальный постер боя Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну

Боксёрский промоушен Matchroom Boxing опубликовал постер к поединку между британцем Энтони Джошуа и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: Matchroom Boxing

Энтони Джошуа 34 года. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и уже в апреле 2016-го сразился за мировой титул, досрочно остановив американца Чарльза Мартина. В апреле 2017 года Джошуа стал объединённым чемпионом, а в декабре 2019-го – двукратным чемпионом мира.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.