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Нганну: бой с Фьюри в прошлом, я отнесусь к Джошуа ещё серьёзнее

Нганну: бой с Фьюри в прошлом, я отнесусь к Джошуа ещё серьёзнее
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Звёздный камерунский MMA-боец Фрэнсис Нганну прокомментировал организацию боксёрского поединка с британцем Энтони Джошуа, который состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я выйду на ринг аутсайдером, чтобы победить. Я сделаю это, хоть я и новичок. Я буду лучше и подготовлюсь к тяжёлому поединку. Бой с Фьюри в прошлом, я отнесусь к Джошуа ещё серьёзнее, ведь на кону стоит нечто большее, звание абсолютного чемпиона», — сказал Нганну на пресс-конференции.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец является бывшим чемпионом MMA-промоушена UFC в тяжёлом весе. В октябре дебютировал на профессиональном ринге, проведя 10-раундовый поединок с британцем Тайсоном Фьюри и уступив раздельным судейским решением.

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