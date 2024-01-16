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Британский экс-чемпион Гроувз назвал фаворита в бою Бивола и Бетербиева

Британский экс-чемпион Гроувз назвал фаворита в бою Бивола и Бетербиева
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Бывший чемпион мира британец Джордж Гроувз высказался об ожидаемом мегафайте между российскими полутяжеловесами Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO).

«Нужно иметь по-настоящему хороший джеб, чтобы удерживать дистанцию с Бетербиевым. Если у вас нет джеба, который нагрузит его, то в конечном итоге он до вас доберётся. Смит оказывался в опасности каждый раз, когда стоял у канатов. Биволу комфортнее у канатов, но я считаю Бетербиева фаворитом», — приводит слова Гроувза издание talkSPORT.

В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Бивол победил единогласным решением британца Линдона Артура, защитив титул WBA. Бетербиев в январе досрочно остановил в седьмом раунде британца Каллума Смита, отстояв титулы WBC, IBF и WBO.

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