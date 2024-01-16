Уокер: надеюсь, теперь Анкалаев пойдёт и завоюет пояс

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер высказался по поводу поражения в поединке с Магомедом Анкалаевым.

«Что есть, то есть. Я один из лучших бойцов мира. И я дерусь с лучшими бойцами мира. Поэтому победа могла достаться как мне, так и ему.

Так получилось, что в тот конкретный вечер он был лучше, мои поздравления Магомеду. Надеюсь, теперь он пойдёт и завоюет пояс», — сказал Уокер на пресс-конференции.

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре и был признан несостоявшимся.

В активе Анкалаева теперь 18 побед, одна ничья и одно поражение. У Уокера 20 побед и восемь поражений.