Джонни Уокер: я в порядке, у меня пара царапин на носу

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер дал комментарий по поводу поражения в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Я в порядке, у меня пара царапин на носу. Пересмотрю запись поединка и узнаю, какие ошибки допустил», — сказал Уокер на пресс-конференции.

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре и был признан несостоявшимся.