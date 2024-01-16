Эдди Хирн уверен, что Энтони Джошуа легко справится с Фрэнсисом Нганну

Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу предстоящего поединка между британцем Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Поединок Джошуа и Нганну состоится 9 марта.

«Я считаю, что Энтони Джошуа легко справится с Фрэнсисом Нганну. Я не думаю, что он не опасен. У Нганну есть сила. Он очень силён. Но это моё мнение. Я считаю, что Энтони Джошуа будет слишком хорош для Фрэнсиса Нганну.

Он способен отправить на дно любого. Он сделал это с Тайсоном Фьюри, я уверен, что есть и многие другие. Но это ещё не всё. Понимаете? Есть нечто большее в мастерстве и искусстве бокса. И я верю, что он покажет ему класс», — сказал Хирн в интервью Boxing Social, опубликованном в воскресенье на его YouTube-канале.