Вице-президент АСА: чемпионство Анкалаева — вопрос времени

Вице-президент промоушена ACA Асланбек Бадаев дал комментарий по поводу российского бойца UFC Магомеда Анкалаева.

«Анкалаев очень долго шёл к нынешним позициям, это не даётся ему легко. Ему нужно через труд проходить длинный путь. Он всегда закрывал вопросы. Сейчас Магомед вплотную подобрался к титульному бою и должен быть следующим претендентом на чемпионский пояс.

Анкалаев – действительно сильнейший полутяжеловес на данный момент. Чемпионство Магомеда – вопрос времени», – приводит слова Бадаева Metaratings.

Напомним, 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии мероприятия российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча, которая была проведена в октябре 2023 года, была признана несостоявшейся. Второй бой завершился победой Анкалаева – российский боец сумел нокаутировать Джонни во втором раунде.