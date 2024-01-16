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Анкалаев — Перейре: я бью гораздо сильнее, чем Адесанья

Анкалаев — Перейре: я бью гораздо сильнее, чем Адесанья
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Бывший претендент на звание чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе, россиянин Магомед Анкалаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к бразильцу Алексу Перейре.

«Я готов предложить ту же сделку, что и Джонни — никакой борьбы и ударов ногами. Проверю твой подбородок. И я бью гораздо сильнее, чем Адесанья. Готов на бой когда и где угодно», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Напомним, на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234, который прошёл в Лас-Вегасе (США) в минувшие выходные, Анкалаев во втором раунде нокаутировал бразильца Джонни Уокера. После этой победы Магомед заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе Алексом Перейрой.

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