Тренер Нганну дал категоричный прогноз на боя Фрэнсиса с Джошуа

Дьюи Купер, тренер экс-обладателя UFC в тяжёлой весовой категории камерунца Фрэнсиса Нганну, поделился мыслями о предстоящем поединке своего подопечного с бывшим чемпионом мира по боксу британцем Энтони Джошуа. Специалист выразил уверенность в том, что Хищник сумеет нокаутировать именитого противника в чужой для себя стихии.

«Ход боя с Фьюри стал для нас ожидаемым. Я с первого дня говорил, как все сложится. В случае с Джошуа применимо то же самое. В конце концов, жёсткие кулаки Фрэнсиса финишируют Джошуа в Эр-Рияде», – приводит слова Купера MMAJunkie.

Отметим, что бой Джошуа и Нганну по правилам бокса состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, ранее Нганну лишь раз выступал на профессиональном ринге. Это произошло в конце октября 2023 года, когда Фрэнсис раздельным решением судей проиграл британцу Тайсону Фьюри.