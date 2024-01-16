Нганну: многие недооценивают меня перед боем с Нганну, хотя я ломаю людям глазницы

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлой весовой категории Энтони Джошуа поделился мыслями относительно своего предстоящего поединка с экс-обладателем титула UFC камерунцем Фрэнсисом Нганну. Британский боксёр считает, что многие люди недооценивают его перед сражением с Хищником.

«Полагаю, многие недооценивают мои навыки. Люди думают, что на меня можно оказать психологическое воздействие, так как я слаб ментально. Однако, несмотря на все эти разговоры, Нганну придётся со мной драться. Я сам являюсь мощным панчером. Я ломаю людям глазницы. Я сломал нос и глазницу Отто Валлину, Роберта Хелениус я избил, а карьеру Диллиана Уайта уничтожил собственным апперкотом. Список можно продолжать. Нганну придётся иметь дело со мной, и именно поэтому бой выйдет хорошим», – приводит слова Джошуа журналист Майкл Бенсон в своих соцсетях.

Напомним, поединок между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа будет проведён по правилам профессионального бокса. Он пройдет 9 марта и возглавит турнир в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).