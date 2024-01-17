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«Мне без разницы, с кем драться!» Павлович опубликовал новый пост в социальных сетях

«Мне без разницы, с кем драться!» Павлович опубликовал новый пост в социальных сетях
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Рейтинговый боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович (Россия), выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о готовности драться с любым соперником.

«Мне без разницы, с кем драться! Сейчас самое основное – это восстановление, а далее постепенно будем включаться в тренировочный процесс», — написал Павлович.

Павловичу сейчас 31 год. В последнем бою он встречался с британцем Томом Аспиналлом. Поединок проходил в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой представителя Великобритании нокаутом в первом раунде.

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