Анкалаев — Перейре: не удивлён, что ты сбежал от меня, как и твой тренер Тейшейра

Бывший претендент на звание чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе россиянин Магомед Анкалаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к бразильцу Алексу Перейре.

«Алекс Перейра, я не удивлён, что ты сделал то же, что и твой тренер, когда ему предложили бой со мной – Гловер Тейшейра сбежал», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Напомним, 14 января в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 Магомед Анкалаев разделил октагон с Джонни Уокером из Бразилии. Встреча завершилась победой российского бойца – он нокаутировал своего противника во втором раунде. После боя Анкалаев бросил вызов чемпиону UFC в полутяжёлой весовой категории Алексу Перейре, однако бразилец дал понять, что не собирается драться с Магомедом и намерен провести бой с американцем Джамалом Хиллом.