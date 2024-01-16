Магомед Анкалаев бросил вызов Исраэлю Адесанье

Третий номер рейтинга полутяжёлой весовой категории UFC Магомед Анкалаев намекнул на то, что хочет провести свой следующий поединок против бывшего обладателя титула UFC в среднем дивизионе Исраэля Адесаньи.

В своих социальных сетях российский боец оставил загадочное послание для Иззи.

«Иззи», – написал Анкалаев, сопроводив пост несколькими эмодзи, в числе которых и боксерская перчатка.

Напомним, 14 января в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234 Магомед Анкалаев разделил октагон с Джонни Уокером из Бразилии. Встреча завершилась победой российского бойца – он нокаутировал своего противника во втором раунде. После боя Анкалаев бросил вызов чемпиону UFC в полутяжелой весовой категории Алексу Перейре. Однако бразилец дал понять, что он не собирается драться с Магомедом и намерен провести бой с американцем Джамалом Хиллом.