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«У Фрэнсиса плюха есть». Сидельников высказался о поединке Нганну и Джошуа

«У Фрэнсиса плюха есть». Сидельников высказался о поединке Нганну и Джошуа
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Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о предстоящем поединке между звёздным британским боксёром Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Нганну поразил всё сообщество единоборств. Но теперь недооценка пройдёт у всех боксеров. Джошуа готовится к полноценному боксу. У Нганну плюха есть», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Джошуа – Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну это будет второе выступление по правилам профессионального бокса.

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